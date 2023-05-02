В Улан-Удэ шестеро детей пострадали в результате нападения собаки породы алабай

Улан-Удэ, , 08:13 — REGNUM Шестеро детей пострадали в результате нападения крупной собаки породы алабай в городе Улан-Удэ в Бурятии. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба мэрии города.

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Инцидент произошёл утром 2 мая, около 08:00 по местному времени, в Октябрьском районе города. Собака породы алабай напала на группу детей, идущих в школу. Отмечается, что собака была не бродячая, с ошейником.

Как уточнил консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко, двоих детей после осмотра врачами в детской республиканской клинической больнице отправили делать прививки. Четверым детям удалось избежать травм, им собака порвала одежду.

На месте ЧП работают восемь бригад по отлову животных, задействован беспилотник. Одновременно устанавливается владелец собаки, а также все обстоятельства произошедшего.

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