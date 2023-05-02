ДНР, 2 мая, 2023, 08:01 — ИА Регнум. ВСУ бросили в бой в Артёмовске свои резервные отряды и начали наступление на позиции российских войск, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на информацию украинских военных аналитиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Утверждается, что киевским солдатам якобы удалось отодвинуть российские штурмовые отряды в ряде городских кварталов на севере серой зоны. При этом отмечается, что действия украинских сил не привели к существенным успехам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что из-за серьёзных потерь в киевской армии украинский кризис может перейти на новый этап после битвы за Артёмовск.

30 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» распространил информацию о том, что российские штурмовые отряды продавили оборону ВСУ на западе Артёмовска, освободив медицинский колледж и взяв под контроль базу противника.