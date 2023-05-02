В Венгрии разъярённый мэр разогнал украинцев, посягнувших на местных женщин
Будапешт, 2 мая 2023, 08:00 — REGNUM Украинских беженцев, нападавших на девушек и женщин разогнал мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрич. Видеозапись глава города опубликовал 1 мая на своей странице в социальных сетях, сообщает index. hu.
Дьюрич пояснил, что накануне из местного общежития, где проживают рабочие, поступили сразу две жалобы на украинских беженцев из Закарпатья. Они изнасиловали 16-летнюю девушку и 22-летнюю женщину. Разъярённый мэр Керепеша потребовал от украинских беженцев убираться на родину, если они не в состоянии себя нормально вести.
«Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша», — заявил мэр.
На выложенном в соцсети видео запечатлено, как Дьюрич в сопровождении сотрудников полиции приезжает в общежитие и требует от украинских рабочих отправляться на родину и там «воевать с чеченцами».
Глава Керепеша подчеркнул, что пока он занимает пост мэра, он не намерен терпеть притеснения местных жителей, а особенно молодых женщин и девушек, и будет жёстко бороться с другими преступлениями. Дьюрич обратился к полиции и потребовал от правоохранителей решительных действий по защите местных жителей.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Восточной Европе усилился бесконтрольный рост преступности из-за нелегального ввоза с территории Украины оружия и наркотических препаратов. При этом для нелегальной перевозки запрещённых товаров преступники используют украинских беженцев.