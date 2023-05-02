Будапешт, 2 мая, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Украинских беженцев, нападавших на девушек и женщин разогнал мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрич. Видеозапись глава города опубликовал 1 мая на своей странице в социальных сетях, сообщает index. hu.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Дьюрич пояснил, что накануне из местного общежития, где проживают рабочие, поступили сразу две жалобы на украинских беженцев из Закарпатья. Они изнасиловали 16-летнюю девушку и 22-летнюю женщину. Разъярённый мэр Керепеша потребовал от украинских беженцев убираться на родину, если они не в состоянии себя нормально вести.

«Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша», — заявил мэр.

На выложенном в соцсети видео запечатлено, как Дьюрич в сопровождении сотрудников полиции приезжает в общежитие и требует от украинских рабочих отправляться на родину и там «воевать с чеченцами».

Глава Керепеша подчеркнул, что пока он занимает пост мэра, он не намерен терпеть притеснения местных жителей, а особенно молодых женщин и девушек, и будет жёстко бороться с другими преступлениями. Дьюрич обратился к полиции и потребовал от правоохранителей решительных действий по защите местных жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Восточной Европе усилился бесконтрольный рост преступности из-за нелегального ввоза с территории Украины оружия и наркотических препаратов. При этом для нелегальной перевозки запрещённых товаров преступники используют украинских беженцев.