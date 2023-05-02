Минобороны России обнародовало видеозапись с боевой работой десантников из Ивановской области

Москва, , 07:45 — REGNUM Видеозапись со штурмом и зачисткой взводного опорного пункта ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) опубликовало 2 мая в своем Telegram-канале Министерство обороны России. На кадрах демонстрируется боевая работа военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) из Ивановской области.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Они обнаружили цель с помощью беспилотного летального аппарата. После выявления объекта российские бойцы ударили по противнику из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и реактивных пехотных огнеметов.

Затем начался штурм опорного пункта с последующей зачисткой. В результате боя украинские военные отступили, оставив на месте большое количество оружия и боеприпасов, а также своих раненых и убитых.

Ведомство также привело рассказ командира штурмового отряда с позывным Кузбасс, который рассказал о боевой службе в зоне СВО.

Боевая работа штурмовых подразделений ВДВ в зоне СВО. Минобороны России

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля Минобороны РФ обнародовало кадры с ударами артиллеристов ВДВ по укреплённым позициям украинских сил в лесу.