Москва, 2 мая, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Видеозапись со штурмом и зачисткой взводного опорного пункта ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) опубликовало 2 мая в своем Telegram-канале Министерство обороны России. На кадрах демонстрируется боевая работа военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) из Ивановской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Они обнаружили цель с помощью беспилотного летального аппарата. После выявления объекта российские бойцы ударили по противнику из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и реактивных пехотных огнеметов.

Затем начался штурм опорного пункта с последующей зачисткой. В результате боя украинские военные отступили, оставив на месте большое количество оружия и боеприпасов, а также своих раненых и убитых.

Ведомство также привело рассказ командира штурмового отряда с позывным Кузбасс, который рассказал о боевой службе в зоне СВО.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля Минобороны РФ обнародовало кадры с ударами артиллеристов ВДВ по укреплённым позициям украинских сил в лесу.