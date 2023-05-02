Российская авиация поразила восемь опорных пунктов украинских войск на краснолиманском направлении

Донецк, , 07:19 — REGNUM Оперативно-тактическая авиация российской группировки «Центр» атаковала восемь опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Авиация в зоне СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение по около 170 целям, из них более 120 — по районам сосредоточения огневых средств и живой силы противника. Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам националистов», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, по словам Савчука, российские расчеты противовоздушной обороны смогли уничтожить реактивные снаряды типа HIMARS и беспилотный летательный аппарат противника. Также глава пресс-центра рассказал, что на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества разведке Вооружённых сил России удалось обнаружить позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

После этого российские артиллеристы и штурмовая авиация нанесли удары по выявленным целям, в результате украинские силы понесли потери в живой силе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля стало известно, что экипажи истребителей ВКС РФ Су-25 обнаружили с помощью беспилотников, а затем ликвидировали штурмовые группы ВСУ возле села Червона Диброва на краснолиманском направлении.

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