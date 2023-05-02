В Брянской области открыли движение поездов, нарушенное из-за схода состава в результате взрыва

Брянск, , 07:09 — REGNUM Движение поездов восстановлено на участке железной дороги в Брянской области, где в результате взрыва сошли с рельсов вагоны. Об этом 2 мая сообщает РЖД в официальном телеграм-канале.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха было восстановлено в 04:53 мск 2 мая. В ликвидации последствий взрыва принимали участие около 300 сотрудников железной дороги и три восстановительных поезда, было уложено около 100 метров железнодорожного полотна.

«Поезд №202 Новозыбков — Москва прибыл в пункт назначения по графику в 05:12, прибытие поезда №204 Новозыбков — Москва также ожидается по расписанию — в 10.24. Задержка поезда №86 Климов — Москва составит около двух часов», — указали в РЖД.

Всем пассажирам опоздавшего поезда, следующего транзитом через Москву, предоставлена возможность переоформить билеты, получить справку об опоздании и воспользоваться услугами залов ожидания, комнат матери и ребёнка, а также камерами хранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, причиной схода с рельсов грузового поезда стало срабатывание неустановленного взрывного устройства. Пострадавших в результате ЧП нет.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству главного следственного управления ведомства возбудить уголовное дело после схода вагонов грузового состава с рельсов в Унечском районе Брянской области.