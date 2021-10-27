2 Мая
 
7:15

Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Запад в сдаче Украины

США скоро прекратят давать Киеву оружие и деньги, а Запад в целом сдал Украину, заявил советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин 1 мая на своём YouTube-канале.

7:14

Кирби анонсировал новые пакеты помощи Украине

США скоро предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи. Об этом в ходе брифинга 1 мая заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Очень скоро вы увидите новые поставки», — сказал Кирби.

Он добавил, что США «предоставили почти всё», о чём Киев ранее просил. По словам представителя Белого дома, Украина почти на 100% укомплектована всем, о чём просила.

7:12

Украинские военные попытались начать наступательные операции на территории Артёмовска (украинское название - Бахмут), сообщает "Русская весна".

Для этой цели ВСУ собрали резервные отряды, которые атаковали российских бойцов на севере и в центре серой зоны Артёмовска. Отмечается, что операции украинских военнослужащих не привели к значимым успехам, бои продолжаются.

7:10

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО участники альянса должны принять коллективно.

С заявлением господин Патель выступил в ответ на просьбу прокомментировать информацию СМИ о том, что Вашингтон активно выступает против украинского членства. О такой позиции Соединенных Штатов со ссылкой на источники 30 апреля сообщила французская Le Monde.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США остаются сторонниками политики открытых дверей НАТО. «(В случае с Украиной.—"Ъ") мы говорим о коллективном решении, которое будет принимать альянс»,— заявил господин Патель в ходе брифинга.

7:09

Минобороны сообщило о достижении всех целей массированного удара по Украине

Российские войска в ночь на 1 мая нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

7:08

Российские войска нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске

Удар по железнодорожной станции в Краматорске на соледаро-бахмутском направлении в ДНР нанесли ракетно-артиллерийские подразделения группировки российских войск «Юг». Об этом 2 мая сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев в беседе с ТАСС.

7:07

Шольц: Германия постарается избежать эскалации между Россией и НАТО

Германия не хочет допустить эскалации между НАТО и Россией, в связи с чем Берлин отказывается от односторонних решений по поставкам оружия Киеву и действует «в рамках консультаций со своими партнерами», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 1 мая в ходе разговора с немецкими гражданами возле города Кобленц (федеральная земля Рейнланд-Пфальц)

7:02

Главное о специальной военной операции за 1 мая.

В ночь на 1 мая Вооруженными силами Российской Федерации нанесён групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск.

В районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ.

Военнослужащим штурмового отряда «Шторм» Центрального военного округа вручили государственные и ведомственные награды.

Минобороны РФ.