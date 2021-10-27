Наступил 433-й день специальной военной операции (СВО). Командир взвода самоходных противотанковых ракетных комплексов с позывным Старый рассказал об ударе по танкам Вооруженных силы Украины (ВСУ). Судя по видео, опубликованному Минобороны РФ, танковый прорыв ВСУ был остановлен при помощи расчётов противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» Западного военного округа (ЗВО). По словам Старого, атака была отражена первыми же выстрелами, два танка потерпели поражение и не смогли вступить в бой. Также отмечается, что в зависимости от типа установленных целей «Штурм-С» может уничтожать цели на расстоянии от 5 до 6 км.

Тем временем на краснолиманском направлении ВС РФ нанесли удары по восьми опорным пунктам украинских войск, а на железнодорожной станции в Краматорске реактивными снарядами установки залпового огня «Торнадо-С» был уничтожен вагон с боеприпасами.

По оценке офицера разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, из-за стремления удержать власть и углубить конфликт с Россией вероятность гибели президента Украины Владимира Зеленского возрастает с каждым днём. Он также отметил, что Зеленского «уберут или военные, или новый майдан».

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