Вашингтон, 2 мая, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Суровое наказание ожидает в США гражданина России Сергея Черкасова, если Вашингтону удастся добиться от Бразилии его экстрадиции на американскую территорию, заявил высокопоставленный представитель Белого дома 1 мая на брифинге.

(сс) angela n Белый дом

»… Я бы сказал, что когда зарубежные противники, в том числе Россия, отправляют агентов под прикрытием в Соединённые Штаты, мы найдем их и привлечем к ответственности по всей строгости закона», — сказал сотрудник администрации.

Так он ответил на вопрос журналистов, собирается ли постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд поднимать вопрос об экстрадиции Черкасова в рамках визита в Бразилию, который начнется 2 мая. При этом представитель Белого дома призвала прессу уточнить информацию по этому поводу в американском министерстве юстиции.

США обвиняют Сергея Черкасова в том, что он действовал в Соединённых Штатах под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры «в качестве агента иностранной державы». Кроме того, в Вашингтоне утверждают, что гражданин РФ занимался мошенничеством с использованием виз, банковских и электронных средств.

В 2022 году Черкасова осудили в Бразилии на 15 лет тюрьмы по обвинениям в шпионаже и мошенничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в России задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его заподозрили в сборе сведений, составляющих в РФ гостайну, и отправили под арест на два месяца. 10 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен наделил Гершковича статусом «незаконно удерживаемого» лица.