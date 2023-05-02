Российские войска нанесли удар реактивными снарядами по железнодорожной станции в Краматорске

Краматорск, ДНР, , 06:20 — REGNUM Удар по железнодорожной станции в Краматорске на соледаро-бахмутском направлении в ДНР нанесли ракетно-артиллерийские подразделения группировки российских войск «Юг». Об этом 2 мая сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев в беседе с ТАСС.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как уточнил Астафьев, удар был нанесён по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске реактивными снарядами установки залпового огня «Торнадо-С». Согласно полученным данным, ракетно-артиллерийскими подразделениями Южной группировки войск был уничтожен вагон с боеприпасами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Минобороны России, расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» Западного военного округа (ЗВО) смог остановить танковый прорыв ВСУ и поразил два украинских танка.