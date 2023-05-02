Минобороны России: расчёт «Штурм-С» поразил два украинских танка и остановил прорыв ВСУ

Москва, , 06:14 — REGNUM Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» Западного военного округа (ЗВО) смог остановить танковый прорыв ВСУ и поразил два украинских танка, сообщил командир взвода самоходных ПТРК с позывным Старый. Об этом сообщает Министерство обороны России.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Ведомство опубликовало видеоролик с рассказом военнослужащего.

«Участвовали в реальных боевых действиях. Была отражена атака танков в количестве двух единиц. Танки мы поразили. Танки больше уже в бой вступить не смогли. Мы поразили цели с первого выстрела…» — заявил Старый.

По словам бойца, комплекс, который участвовал в этом бое, может уничтожать цели на расстоянии от 5 км до 6 км в зависимости от типа установленных ракет.

Рассказ командира взвода самоходных ПТРК. Минобороны России

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта стало известно, что российские военные, используя ПТРК «Штурм-С» с управляемыми ракетами 9М120 «Атака», уничтожили украинскую бронетехнику под Марьинкой (ДНР).