Москва, 2 мая, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Закупку иностранной валюты для своих резервов Россия может возобновить уже в мае, и это будет новой экономической вехой. Об этом 1 мая сообщил Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

По оценке агентства, изначальные объёмы могут составить около 200 миллионов долларов в месяц в юанях. Именно китайская валюта будет использоваться, по мнению экспертов, Россией в качестве основного актива для проведения трансакций для «фонда благосостояния» в размере 154 миллиарда долларов. Такой шаг станет подтверждением способности России поддерживать приток нефтедолларов на фоне санкционных мер и потолка цен на нефть и нефтепродукты.

«Для рынка будет важно, что государство снова начнет накапливать резервы, а не тратить их», — пояснила аналитик Freedom Holding Corp Наталья Мильчакова. По мнению эксперта, такая ситуация с большой долей вероятности может положительно сказаться на рубле.

По состоянию на 1 марта текущего года международные резервы России составили 574,247 миллиарда долларов, при этом объём иностранной валюты уменьшился на 8,7%, до 410,65 миллиарда долларов. По данным ЦБ РФ, доля золота выросла за год к 1 марта до 23,6%, а доля иностранной валюты снизилась до 71,5%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Банка России, международные резервы России с 31 марта по 7 апреля увеличились на $6,9 млрд, таким образом этот показатель вырос до $600 млрд.