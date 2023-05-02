Москва, 2 мая, 2023, 05:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения легендарного российского волейбольного тренера Николая Карполя, которому 1 мая исполнилось 85 лет, сообщается на сайте Кремля.

Алексей Колчин ИА REGNUM Николай Карполь

Глава государства высоко оценил вклад юбиляра в развитие отечественной школы волейбола и популяризацию этой игры в РФ. Президент также пожелал именнику доброго здоровья и всего наилучшего.

Под руководством Николая Карполя сборная СССР выигрывала две Олимпиады. В настоящее время он является главным тренером российского волейбольного клуба «Уралочка».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2009 года Николая Карполя ввели в Зал славы волейбола за его достижения в спорте.