Боец ВС России с позывным Кореец: украинские военные задумались о побеге со своих позиций в Марьинке

Марьинка, ДНР, , 05:34 — REGNUM Военнослужащий российских мотострелковых войск с позывным Кореец рассказал об услышанном им разговоре украинских солдат, которые задумались о побеге со своих позиций в Марьинке (ДНР).

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он уточнил, что получил ранение в результате штурма города, но не торопился покинуть дислокацию, поскольку ВСУ простреливали пути отхода. При этом всего в нескольких метрах от него прошли пятеро украинских военных, беседу которых боец смог услышать.

«Сидел бесшумно, они были рядом над головой, разговаривали о том, что у них нет духа, зачем они здесь находятся, уже хотели бросать позицию», — рассказал Кореец в беседе с РИА Новости

Военнослужащий также отметил, что их разговор велся на украинском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что отряды Вооружённых сил России установили огневой контроль над всеми позициями ВСУ в Марьинке и освободили 50 из 59 кварталов, на который можно условно разделить этот город.

28 апреля командир одного из подразделений ВС РФ с позывным Гром рассказал, что российским войскам осталось освободить в Марьинке всего несколько кварталов, чтобы полностью освободить населённый пункт от киевской армии.