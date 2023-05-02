В США индейцы и экологи подали в суд на авиарегулятор из-за пусков ракет Илона Маска

Техас, США, , 05:27 — REGNUM Иск в суд на Федеральное управление авиации США (FAA), выдавшее разрешение компании Илона Маска SpaceX на пуск ракеты-носителя Super Heavy 20 с космическим кораблём Starship, подали американские экологи и индейцы. Об этом 1 мая сообщает сообщает Associated Press.

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Иск был подан в окружной суд США в Вашингтоне группой организаций, в том числе Центром биологического разнообразия, American Bird Conservancy, Surfrider Foundation, Save RGV (долина Рио-Гранде) и организация коренных жителей США Carrizo/Comecrudo Nation из Техаса.

По мнению истцов, FAA не смогло в полной мере учесть ущерб экологии, нанесённый в результате пусков Starship/Super Heavy в Бока-Чика. Истцы увидели угрозу окружающей среде от возрастания трафика пусков, шумового и светового загрязнения района, падения обломков ракет и повышении риска возникновения пожаров.

Истцы указывают, что космодром Бока-Чика расположен рядом с местом обитания редких черепах, птиц и животных. Проект Starship/Super Heavy компании SpaceX ограничивает доступ общественности к паркам и заповедникам, прилегающим к объекту.

По подсчётам истцов, на Бока-Чика за последние пять лет произошло как минимум восемь взрывов, последний из которых стал причиной пожара, уничтожившего 27 гектаров заповедных земель.

FAA отказалось от комментариев на тему судебного иска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как сообщил американский бизнесмен Илон Маск, для восстановления стартовой площадки, повреждённой при испытательном пуске космического корабля Starship, понадобится до двух месяцев.