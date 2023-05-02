Financial Times: банк Morgan Stanley уволит к концу июня около трёх тысяч сотрудников

Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Американский банк Morgan Stanley собирается уволить около трёх тысяч сотрудников к концу июня 2023 года, пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Банк Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По сведениям журналистов, речь идёт о сокращении около 5% штата. Больше всех подвергнутся увольнениям инвестиционно-банковское подразделение и отдел ценных бумаг.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря агентство Reuters распространило информацию о том, что американский банк Goldman Sachs решил сократить несколько тысяч своих сотрудников из-за «сложной экономической ситуации», в которой оказалась организация.

11 марта в Соединённых Штатах обанкротился Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным с 2008 года банком в США, заявившим о своей несостоятельности.