Байден дал совет заткнуться гостю Белого дома на приёме в честь конца Рамадана

Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Совет заткнуться дал гостю Белого дома президент США Джозеф Байден на приёме в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадана.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама», — так среагировал американский лидер на попытку гостя рассказать ему о первом федеральном судье-мусульманине.

Отмечается, что самого судью Байден поприветствовал. Однако на мероприятие в Белый дом не пустили другого мусульманина, мэра городка Проспект-Парк в штате Нью-Джерси Мухамеда Хайрулу. В секретной службе не назвали причину отказа чиновнику в допуске на приём, сославшись на требования безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что перевоплощение президента США Байдена в Тёмного Брэндона, — персонажа в тёмных очках, стреляющего лазерными лучами из глаз, вызвало волну критики у пользователей социальной сети Twitter.