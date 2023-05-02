Тель-Авив, Израиль, 2 мая, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Центры экстренной репатриации в Израиле вновь начнут обработку заявлений, если поток желающих возрастет, сообщили журналистам в израильском министерстве алии и интеграции.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«При необходимости министерство готово вновь рассмотреть вопрос о расширении работы центров, если снова усилится волна репатриации», — сказано в сообщении, которое цитируется Лентой. ру.

В ведомстве отметили, что значительно уменьшилось количество лиц, имеющих право на репатриацию и прибывающих в Израиль без визы. В министерстве также напомнили, что в обычном формате перед репатриацией нужно получать специальную визу.

Указанные центры открылись в Израиле 2022 году после начала спецоперации на Украине. Речь идёт о деятельности учреждений, рассматривавших обращения российских, белорусских и украинских граждан, желающих ускоренно получить статус израильских репатриантов.

Как сообщало ИА REGNUM, с февраля 2023 года Израиль прекратил выплату пособий украинским беженцам, прибывшим на территорию страны после начала российской спецоперации.