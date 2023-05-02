В американском штате Иллинойс пыльная буря стала причиной массового ДТП с множеством жертв

Иллинойс, США, , 03:46 — REGNUM Массовое ДТП с множеством жертв произошло из-за пыльной бури в американском штате Иллинойс. Об этом 1 мая сообщает телеканал CNN.

Буря Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Авария с участием от 40 до 60 легковых и около 30 грузовых автомобилей произошла на шоссе I-55 в условиях нулевой видимости из-за разыгравшейся пыльной бури. По данным полиции штата, при столкновении загорелись два грузовых автомобиля.

В результате ДТП погибли как минимум шесть человек, ещё более 30 пострадавших в возрасте от двух до 80 лет были госпитализированы. Уточняется, что часть пострадавших получила травмы, представляющие угрозу для жизни.

Причиной аварии стал сильный ветер, сдувший почву с прилегающих к шоссе фермерских полей, в результате чего на шоссе наблюдалась нулевая видимость.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Нижегородской области произошло ДТП с участием трёх фур, легкового автомобиля и «Газели». В результате аварии четыре человека погибли, двое были госпитализированы.