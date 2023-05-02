Сержант ВСУ пожаловался на дефицит медиков и средств эвакуации под Артёмовском

Артемовск, , 03:35 — REGNUM Подразделения украинских войск, которые ведут бои под Артёмовском (ДНР), столкнулись с дефицитом медицинских работников и нехваткой средств эвакуации раненых, сообщил санитарный инструктор, младший сержант ВСУ Сергей Зайцев в эфире телеканала «Рада».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что для улучшения ситуации на фронте в киевскую армию следует призывать медиков, которые находятся в тылу. Зайцев также рассказал, что ВСУ нуждаются в полевых мобильных аппаратах компьютерной томографии.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта британская газета Telegraph написала о том, что украинские военные из-за дефицита современного оружия используют в Артёмовске пулемёт «Максим», который выпускался в Германии с 1908 года и применялся ещё в Первую мировую войну. 12 апреля командир 93-й механизированной бригады ВСУ полковник Павел Палиса заявил о нехватке снарядов для танков, артиллерии и гранатомётов в подразделениях киевской армии под Артёмовском.