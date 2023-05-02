Минобороны РФ задействовало четыре самолёта Ил-76 для эвакуации более 200 человек из Судана

Москва, , 03:19 — REGNUM Более 200 человек эвакуирует Министерство обороны РФ из Судана в Россию на четырёх самолётах Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Судан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившиеся за помощью, эвакуированы из Судана по решению президента России Владимира Путина.

В эвакуации задействованы четыре самолёта Ил-76 ВКС России. Они доставят в РФ более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российское посольство в Хартуме эвакуировало из Судана 203 человека. Кроме граждан России среди эвакуированных есть граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.