В Британии посоветовали ВСУ не отражать ракетные удары России из-за дороговизны Patriot

Лондон, , 03:00 — REGNUM Совет пропускать ракетные удары российской армии дал военному руководству Украины военный аналитик Майкл Кларк, чтобы не тратить запасы ракет в связи с дороговизной систем Patriot. Об этом эксперт заявил 1 мая в эфире Sky News.

ЗРК Patriot Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению Кларка, ВСУ могут растратить все запасы ракет до запланированного контрнаступления, если не будут осторожны. Поэтому им нужно научиться пропускать ракетные удары России, экономя средства противовоздушной обороны.

«Скоро украинцы получат системы Patriot. Сейчас эти установки находятся в Польше. Для их развертывания понадобится определенное время, поскольку они требуют серьезной подготовки и они очень дорогие», — пояснил Кларк.

Военный аналитик указал, что Киеву нужно прекратить использовать американские системы ПВО против дешёвых беспилотных летательных аппаратов, чтобы не растратить боезапас до начала контрнаступления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как уточнил министр обороны Украины Алексей Резников, в стране заканчиваются боеприпасы к системам ПВО советского производства и для исправления ситуации необходимы поставки западных систем ПВО.