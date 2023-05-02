«РВ»: сын известного украинского режиссера, офицер ВСУ Владимир Войтюк погиб под Артёмовском

Артемовск, , 02:40 — REGNUM Сын знаменитого украинского режиссера Ивана Войтюка, офицер ВСУ Владимир Войтюк погиб в боях под Артёмовском (ДНР), пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» («РВ»).

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он служил в составе 92-й отдельной механизированной бригады киевских войск и являлся заместителем командира роты. Отмечается, что Войтюк получил ранения и скончался, попав под минометный обстрел.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре стало известно о гибели под Артёмовском режиссёра студии «Квартал 95», украинского военнослужащего Олега Бобало. Через несколько дней в соцсетях появилась информация о ликвидации под Артёмовском одного из разработчиков компьютерной игры S. T. A. L. K. E. R. Владимира «Fresh» Ежова, который также служил в Вооружённых силах Украины.