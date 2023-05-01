Вашингтон, 2 мая, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Лидеров Конгресса США, включая спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, пригласил на фоне угрозы дефолта на встречу в Белом доме президент США Джозеф Байден. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба американского лидера.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Уточняется, что президент США позвонил спикеру Маккарти и пригласил его на встречу в Белом доме, на которой будут присутствовать лидер демократического меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл.

Байден намерен добиться от законодателей увеличения размеров лимита государственного долга. Маккарти связывает это решение с масштабным сокращением расходов бюджета США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр финансов США Джанет Йеллен в своём письме предупредила Конгресс, что уже к 1 июня минфин может потерять возможность полностью обслуживать государственный долг США, если законодатели не расширят лимиты заимствований.