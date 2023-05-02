Канцлер Шольц: Германия не допустит эскалации между Россией и НАТО через поставки вооружения Киеву

Берлин, , 02:19 — REGNUM Германия не хочет допустить эскалации между НАТО и Россией, в связи с чем Берлин отказывается от односторонних решений по поставкам оружия Киеву и действует «в рамках консультаций со своими партнерами», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 1 мая в ходе разговора с немецкими гражданами возле города Кобленц (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Олаф Шольц Сергей Корсун © ИА REGNUM

Кроме того, он подчеркнул, что западное вооружение не должно применяться для ударов по российской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта Олаф Шольц допустил, что конфликт России и Украины будет продолжаться еще очень долгое время. 19 апреля в Лиссабоне глава немецкого правительства заявил, что Украина не нуждается в новых типах вооружений.

Канцлер также отметил, что Киеву понадобиться еще большее количество оружия, чем передавалось ВСУ ранее. Он уточнил, что украинским войскам необходимы системы противоракетной обороны, а также танки и боеприпасы.