Под Артёмовском погибли два наёмника из Канады, воевавшие на сторону ВСУ
Донецк, 2 мая 2023, 02:02 — REGNUM Два канадских наемника, сражавшихся на стороне Украины, погибли в районе города Артёмовска. Об этом 1 мая сообщает телеканал CBC.
По данным телеканала, экс-военнослужащие ВС Канады Кайл Портер и Коул Зеленко вступили на Украине в иностранный легион и сражались на стороне украинской армии. Как рассказал командир погибших канадцев, наёмники в конце апреля получили задание удержать маршрут снабжения в Артёмовске.
Подразделение наёмников попало под обстрел, и канадцы вместе с как минимум тремя украинским солдатами, укрылись в бункере. По бункеру был нанесён удар, все бойцы, находившиеся внутри, погибли.
Как уточняет телеканал CBC, всего с начала российской спецоперации, на территории Украины погибли пять канадцев, включая Портера и Зеленко.
Ранее ИА REGNUM сообщало о подтверждении Госдепом США информации о гибели американца на территории Украины.