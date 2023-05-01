Донецк, 2 мая, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Два канадских наемника, сражавшихся на стороне Украины, погибли в районе города Артёмовска. Об этом 1 мая сообщает телеканал CBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По данным телеканала, экс-военнослужащие ВС Канады Кайл Портер и Коул Зеленко вступили на Украине в иностранный легион и сражались на стороне украинской армии. Как рассказал командир погибших канадцев, наёмники в конце апреля получили задание удержать маршрут снабжения в Артёмовске.

Подразделение наёмников попало под обстрел, и канадцы вместе с как минимум тремя украинским солдатами укрылись в бункере. По бункеру был нанесён удар, все бойцы, находившиеся внутри, погибли.

Как уточняет телеканал CBC, всего с начала российской спецоперации на территории Украины погибли пять канадцев, включая Портера и Зеленко.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подтверждении Госдепом США информации о гибели американца на территории Украины.