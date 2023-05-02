ВВС Израиля совершили атаку на окрестности сирийского города Алеппо

Алеппо, Сирия, , 01:27 — REGNUM Атаку на окрестности сирийского города Алеппо совершили самолеты ВВС Израиля. Об этом 1 мая сообщил сирийский государственный телеканал Al-Akhbar.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что часть ракет, запущенных Израилем, сбита силами противовоздушной обороны Сирии. В результате ракетной атаки была повреждена взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Нейраб. Воздушная гавань вынужденно приостановила свою работу.

Также отмечается, что источник в командовании ВС Сирии, сообщил о гибели одного сирийского военнослужащего и семерых пострадавших при отражении ракетной атаки Израиля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что истребители израильских ВВС нанесли удары по военному комплексу четвертой дивизии армии Сирии после ракетного обстрела, который был произведён по Израилю с сирийской территории.