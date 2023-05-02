Helsingin Sanomat: Финляндия готовит соглашение с США о размещении американских военных баз

Хельсинки, , 01:14 — REGNUM Власти Финляндии собираются подписать соглашение с США, которое позволит размещать американские военные базы на финской территории, 1 мая сообщила газета Helsingin Sanomat.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Этот документ, в числе прочего, даст возможность Соединённым Штатам использовать территорию этой страны для обучения военнослужащих и хранения материалов. По информации журналистов, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что соглашение должно повысить безопасность республики до максимально возможного уровня.

Кроме того, он назвал США важным фактором в указанном вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. В середине апреля на границе этой республики с Россией финские военные начали строительство первого участка забора.

16 апреля издание Ilta-Sanomat сообщило о том, что после вхождения Финляндии в Североатлантический альянс у ряда политиков возник вопрос об актуальности соглашения с РФ о статусе Аландских островов, которые признаны демилитаризованной территорией с 1856 года.