Военные в США продолжили отслеживать аэростат, пролетевший над Гавайями в сторону Мексики

Вашингтон, , 01:11 — REGNUM Воздушный шар неизвестного назначения и происхождения, пролетевший над Гавайскими островами, продолжают отслеживать военнослужащие в США. Об этом 1 мая сообщил телеканал NBC.

Аэростат Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что военные США начали отслеживать объект с конца прошлой недели. Во время полёта над Гавайями аэростат держался в стороне от секретных объектов, поэтому был сделан вывод, что он не опасен для воздушных судов и не представляет угрозы для национальной безопасности.

Отмечается, что воздушный шар не передаёт никаких сигналов, сейчас ре находится над Тихим океаном и медленно перемещается в сторону Мексики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что один из китайских аэростатов пролетел над авианосной ударной группой США, при этом другой аэростат разбился в Южно-Китайском море. В американской разведке сделали вывод, что пролетавший над американской территорией шар мог генерировать достаточную мощность для разведки и работы «любой» технологии наблюдения.