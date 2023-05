«МК»: Киев собирается нанести удары по территории России и устроить теракты в День Победы

Москва, , 00:41 — REGNUM Украина планирует обширную провокацию для наступления на территорию России в преддверии Дня Победы и может напасть на населенные пункты, находящиеся возле российско-украинской границы, считают военные эксперты, мнение которых приводит «МК».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Так глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич допустил, что киевская армия способна прорвать оборону сил ВС РФ, а после продолжить наступление на российские регионы. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в свою очередь полагает, что Украина может атаковать «центр России».

По его словам, этому способствует проникновение в РФ украинских агентов. Матвийчук также отметил, что Украина уже стала террористическим государством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский аналитический центр «Институт изучения войны» (Institute for the Study of War; ISW) выпустил доклад, в котором утверждалось, что в настоящее время Вооружённые силы (ВС) России готовятся к проведению наступательной операции в случае провала контрнаступления киевских военных.

1 мая бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что ВСУ столкнутся с большими трудностями в попытках провести контрнаступление. Он пояснил, что это связано с серьёзными потерями среди украинских бойцов.