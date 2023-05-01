Хартум, 2 мая, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Более 200 человек эвакуировало российское посольство в Хартуме из Судана. Об этом 1 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

Уточняется, что из посольства России в Хартуме эвакуировано 203 человека. Среди эвакуированных из Сирии есть не только граждане России, но и граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

Отмечается, что самолёты с эвакуированными уже прибыли в столицу Египта, город Каир, для дозаправки, после чего они продолжат путь в Москву.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 40 российских граждан эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию на военных судах королевства. Власти Саудовской Аравии предоставляют генконсульству РФ списки эвакуируемых в течение нескольких часов.

В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. По данным минздрава Судана, в результате конфликта погибли более 600 человек, по информации ВОЗ, 459 человек погибли, 4072 получили ранения.