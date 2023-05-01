Вашингтон, 2 мая, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Публикация данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) не входит в планы администрации США. Об этом сообщил 1 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Я сегодня не буду говорить о потерях с украинской стороны. Мы никогда не говорим об украинских потерях в войне. И я не думаю, что мы собираемся менять эту позицию», — ответил Кирби на вопрос о том, имеются ли у Вашингтона данные о потерях украинской армии.

Представитель Белого дома пояснил, что украинские власти вправе сами опубликовать данную информацию, если у них возникнет такое желание. Белый дом, по словам Кирби, не планирует выкладывать в широкий доступ любые данные, которые могут осложнить работу властям Украины.

«Если они решат, что хотят рассекретить и обнародовать цифры — это их дело», — указал Кирби.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам экс-сотрудника американской разведки и экс-инспектора ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотта Риттера, Киев не может восполнить потери среди военных ВСУ. Риттер отметил, что у Украины была регулярная армия, которая в самом начале насчитывала порядка 260 тысяч человек, а на сегодняшний день из них убито, ранено или взято в плен около 80%.