Вашингтон, 2 мая, 2023, 00:17 — ИА Регнум. Вероятность гибели президента Украины Владимира Зеленского возрастает с каждым днём из-за его стремления удержать власть и углубить конфликт с Россией, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер 1 мая в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Так эксперт ответил на вопрос о том, восстанет ли украинское население против своего лидера, из-за которого под Артёмовском (ДНР) гибнет большое количество мобилизованных ВСУ.

«Чем дольше он находится у власти, тем меньше сомнений, что его кончина близка. Ему осталось не долго, если он не покинет свой пост как можно скорее», — сказал специалист.

По мнению Риттера, президента Украины «уберут или военные, или новый майдан». Бывший разведчик отметил, что популярность украинского лидера быстро падает. При этом уровень коррупции в стране повышается, а недовольство простых граждан растет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля экс-сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук заявил, что президент Украины готов пожертвовать частью территории своей страны в пользу Польши, чтобы попытаться изменить ситуацию в зоне специальной военной операции. 14 апреля бывший советник Пентагона полковник США Дуглас Макгрегор заявил, что военнослужащие ВСУ собираются разобраться с украинским лидером за его предательство.