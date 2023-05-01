Аланья, Турция, 1 мая, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Турист из России упал на скалы во время полета на парашюте в районе Аланьи на юге Турции, мужчине оказывают медицинскую помощь, сообщает портал Gerçek Alanya.

Марина Каширская ИА REGNUM Скалы

Инцидент произошел возле крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. По информации журналистов, мужчина получил множественные переломы и разговаривает с трудом.

Для спасения пострадавшего задействовали пожарных и береговую охрану. Они собираются эвакуировать туриста со скал на вертолете и доставить его в одну из больниц Газипаша или в Анталью.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в провинции Муглана юго-западе Турции погиб гражданин России, который совершал полёт на параплане. Летательный аппарат упал на скалы сразу же после взлёта.