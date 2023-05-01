Москва, 1 мая, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Информацию о блокировке Федеральной налоговой службой (ФНС) счетов российских блогеров за неуплату налогов подтвердила 1 мая глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.

Официальный сайт Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина

«Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество», — пояснила Мизулина в видеообращении.

По словам Мизулиной, системная работа с налоговыми задолженностями у блогеров идёт полным ходом. Глава ЛБИ предположила, что общественность узнает ещё не об одном громком инциденте, связанном с неуплатой налогов, в котором будут замешаны популярные блогеры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что отправленная под домашний арест до 26 июня блогер Елена Блиновская, суд которой запретил пользоваться интернетом в рамках уголовного дела о неуплате налогов, может быть заключена в СИЗО из-за активной деятельности в соцсетях её помощников. Кураторы «марафонов желаний» блогера продолжают набор желающих, несмотря на запрет подобной деятельности по решению суда.