Краснодар, 1 мая, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых по делу об исчезновении аниматоров на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Об этом сообщает 1 мая Telegram-канал Kub Mash.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Отмечается, что задержанный на контакт не идёт, данные о местонахождении пропавших Кирилла Чубко (37 лет) и Татьяны Мостыко (19 лет) сообщать отказывается.

По предварительным данным, пропавшие аниматоры вечером 28 апреля возвращались домой в Усть-Лабинск с мероприятия в станице Крыловской на автомобиле Hyundai Grandeur. По дороге, возле станицы Березанской, у артистов пробило колесо, они остановились у обочины, и к ним подошли люди, оказавшиеся в такой же ситуации. Затем связь с аниматорами прервалась.

Предполагается, что некая группа лиц вошла в доверие к пропавшим, эти неустановленные лица завладели банковскими картами аниматоров и снимали деньги по пять тысяч рублей в разных банкоматах. Всего с карт было списано 190 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поиски пропавших аниматоров ведутся с 28 апреля. Местонахождение Кирилла и Татьяны не установлено, их сгоревший автомобиль был найден возле лесополосы в Брюховецком районе. Следственным управлением Следственного комитета России по региону было возбуждено уголовное дело по факту произошедшего, при этом следствие прорабатывает версию об убийстве аниматоров как приоритетную.