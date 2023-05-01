МВД Франции объявило о задержании 291 манифестанта при беспорядках на первомайских демонстрациях

Париж, , 23:30 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали по меньшей мере 291 манифестанта в ходе беспорядков на первомайских демонстрациях по всей стране, сообщил французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFM TV.

Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что только в Париже задержанию подверглись 90 протестующих. Глава МВД предупредил, что количество пойманных нарушителей продолжит расти.

Дарманен предупредил, что лиц, совершивших противоправные действия в отношении полицейских, ждёт жесткое наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее BFM TV распространил информацию о том, что 1 мая во Франции прошла массовая демонстрация против пенсионной реформы. В Париже акция протеста сразу же переросла в беспорядки. Полиция применила против толпы слезоточивый газ.