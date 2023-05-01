Клуб «Арис» победил команду «Пафос» в матче чемпионате Кипра благодаря голу Александра Кокорина

Никосия, , 23:10 — REGNUM Футбольный клуб «Арис» одержал победу над другой кипрской командой «Пафос» в матче 32-го тура чемпионата Кипра со счетом 2:1, сообщает 1 мая корреспондент ИА REGNUM.

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Клуб смог победить по итогам игры благодаря голу российского нападающего Александра Кокорина. Он забил за свою команду на 85-й минуте матча.

Эта победа позволила «Арису» закрепиться в качестве лидера турнирной таблицы кипрского футбольного первенства. У клуба в настоящее время 67 очков.

Команда «Пафос» находится на четвертом месте списка с 58 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Кокорин впервые выступил за клуб «Арис» в начале сентября 2022 года против «Олимпиакоса». Кипрская команда получила его на правах аренды, которые принадлежат итальянской «Фиорентине». Первый гол за «Арис» Кокорин забил 15 сентября в матче с «Кармиотиссой».