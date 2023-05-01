Вашингтон, 1 мая, 2023, 22:56 — ИА Регнум. Встречи или контакты между госсекретарём США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым нет в планах у США. Такое заявление сделал 1 мая заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель в беседе с РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«У нас нет планов встречаться или контактировать с министром иностранных дел Лавровым», — уточнил Патель на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Госдепа США пояснил, что во время последнего разговора с Лавровым Блинкен чётко объяснил свою позицию о необходимости освобождения «незаконно удерживаемых» граждан США, в том числе журналиста Эвана Гершковича, арестованного в РФ по обвинению в шпионаже, и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом пытается освободить арестованного в России за шпионаж журналиста газеты The Wall Street Journal, американца Гершковича. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, и был взят с поличным. Лефортовский суд города Москвы вынес постановление об аресте Гершковича на два месяца.

Уилан, по данным ФСБ, был задержан в Москве в конце декабря 2018 года, во время шпионской акции. Он был приговорён к 16 годам лишения свободы.