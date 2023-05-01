Херсон, 1 мая, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Тактика украинского командования по отношению к личному составу ВСУ на линии фронта напоминает действия фашистов в период Великой Отечественной войны, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Они собрали со всей территории Украины людей, силком запихнули и давай — идете на передовую. Гонят вперед, как фашисты, когда гнали мирное население», — сказал он в эфире «Соловьев live».

Сальдо также указал на то, что иностранные наемники и инструкторы избегают пребывания на передовой, прячась в тылу.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля стало известно о том, что ВСУ используют в качестве заградотрядов при боях за Артёмовск украинских пограничников, переброшенных на фронт с западной части Украины. В конце апреля боец российских сил, участвующих в штурме Артёмовска, рассказал, что иностранные наёмники не стоят насмерть и бегут с поля боя при наступлении российских штурмовых групп.