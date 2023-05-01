Госдеп США подтвердил гибель американского гражданина на Украине, но воздержался от деталей

Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Гибель гражданина США на территории Украины подтвердил Госдеп, отказавшись раскрыть детали. Об этом 1 мая сообщает РИА Новости.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как указали в Госдепе США, комментируя информацию в СМИ о смерти американского наёмника под Артёмовском, гражданин США действительно погиб на Украине. Однако в американском внешнеполитическом ведомстве отказались сообщить дополнительные детали «из уважения к чувствам семьи» погибшего.

«Мы находимся в контакте с семьей погибшего и оказываем всю возможную консульскую поддержку», — отметили в Госдепе США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что телеканал CNN проинформировал о гибели экс-морпеха США, 26-летнего Купера Эндрюса. Мужчина участвовал в боевых действиях на стороне Украины и погиб под Артёмовском.