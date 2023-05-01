Врио главы Херсонской области Сальдо предостерег украинские войска от попыток форсировать Днепр

Херсон, , 22:19 — REGNUM Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к украинским войскам и предостерег их от идеи переправиться через Днепр для атаки на левобережную часть российского региона.

Владимир Сальдо khogov.ru

«Соваться к нам с правого берега не нужно», — сказал он в эфире канала «Соловьев live».

Врио главы области предупредил, что российские военные имеют «серьезное оружие», с помощью которого они смогут отразить атаки ВСУ. Сальдо также отметил, что Киев по указаниям Запада все время пытается запугать и посеять панику среди мирного населения.

Он подчеркнул, что все подобные попытки потерпят неудачу.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Владимир Сальдо заявил, что планы Украины резко спустить воду из водохранилищ при ГЭС для затопления первой линии обороны Вооруженных сил РФ в Херсонской области невозможно осуществить технически.