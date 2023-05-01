Киев, , 21:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 1 мая внёс на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней. Документ опубликовали на сайте законодательного органа.

«Продлить срок действия военного положения на Украине с 5:30 20 мая 2023 года сроком на 90 суток», — говорится в проекте закона.

Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года. Его периодически продлевают. В феврале всеобщую мобилизацию продлили до 19 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, британский военный эксперт Шон Белл в апреле заявил, что Зеленскому нужно смириться потерей территорий, так как ожидаемое наступление ВСУ завершится провалом для украинской стороны.