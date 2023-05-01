Вашингтон, 1 мая, 2023, 21:51 — ИА Регнум. США скоро предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи. Об этом в ходе брифинга 1 мая заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

«Очень скоро вы увидите новые поставки», — сказал Кирби.

Он добавил, что США «предоставили почти всё», о чём Киев ранее просил. По словам представителя Белого дома, Украина почти на 100% укомплектована всем, о чём просила.

Джон Кирби отметил, что страны Запада продолжат оказывать необходимую поддержку Киеву, в том числе в обучении военных.

Как сообщало 1 мая ИА REGNUM, реэкспотировать швейцарское оружие на Украину нельзя, пока в законодательство страны не внесут необходимые изменения. По словам постпреда конфедерации при ООН Паскаль Кристин Берисвиль, поставка оружия Киеву будет нарушением законодательства Швейцарии. Берисвиль также заявила, что Швейцария отправляет на Украину гуманитарную помощь и принимает украинских беженцев.