Киев, 1 мая, 2023, 21:47 — ИА Регнум. США скоро прекратят давать Киеву оружие и деньги, а Запад в целом сдал Украину, заявил советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин 1 мая на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Союзнички Украину сдали по полной программе. Уже в НАТО не берут, в ЕС не берут», — сказал он.

По его прогнозу, без поддержки Украина долго не выдержит и её ожидает крах к лету. По его расчётам, Киеву для удержания ситуации требуется в месяц от четырёх до пяти миллиардов долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соскин заявил, Польша своими политическими шагами провоцирует непосредственное военное столкновение с Россией. Он отметил, что Варшава заняла враждебную позицию в отношении Москвы.

29 апреля сотрудники мэрии Варшавы в сопровождении полиции ворвались в школу при российском посольстве, заставили всех покинуть её и заперли здание. Посол РФ в Польше Сергей Андреев назвал данные шаги противоправными, противоречащими Венской конвенции.