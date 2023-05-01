Симферополь, 1 мая, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Силы ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), пытавшихся атаковать Севастополь и Крым, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

«При попытке подлета к Севастопольской бухте силами ПВО был сбит 1 беспилотник», — сообщил Развожаев.

Губернатор добавил, что второй беспилотник был сбит над территорией Республики Крым.

Развожаев отметил, что сейчас в городе тихо, но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. По его словам, контроль обстановки продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, силы флота во взаимодействии с системами противовоздушной обороны отразили 1 мая атаку украинских беспилотников на внешнем рейде Севастополя. По сообщению главы Крыма Сергея Аксёнова, беспилотник сбили на западе полуострова силами ПВО.