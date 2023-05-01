Женева, Швейцария, 1 мая, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Реэкспотировать швейцарское оружие на Украину нельзя, пока в законодательство Швейцарии не внесут необходимые изменения. Об этом 1 мая заявила постпред конфедерации при ООН Паскаль Кристин Берисвиль.

AP Photo/ Seth Wenig Постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль

«Когда речь заходит о реэкспорте оружия, то это даже не вопрос нейтралитета в данный момент. У нас есть закон об экспорте оружия и материалов военного назначения», — сказала Берисвиль.

Она отметила, поставка швейцарского оружия Киеву будет нарушением законодательства конфедерации. Берисвиль также заявила, что Швейцария отправляет на Украину гуманитарную помощь и принимает украинских беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Федеральный департамент экономики, образования и науки Швейцарии выступил с заявлением, что пока не будет присоединяться к работе международной группы REPO по заморозке российских активов. В ведомстве отметили, что могут пересмотреть позицию, если это будет отвечать интересам страны.