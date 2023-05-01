БНТ: на пути кортежа главного прокурора Болгарии Ивана Гешева нашли вторую бомбу

София, , 20:47 — REGNUM Еще одно взрывное устройство обнаружили на пути следования кортежа, в котором должен был находиться генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев, сообщил телеканал БНТ.

Иван Гешев. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Согласно полученной информации, вторую бомбу заложили на маршруте, по которому кортеж главного прокурора должен был двигаться на пути в Турцию.

Прокуратура города Софии в связи с инцидентом возбудила уголовное дело о терроризме.

Как сообщало 1 мая ИА REGNUM, взрыв прогремел на пути следования кортежа, в котором находился генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев. Инцидент произошёл около 11:45 на пути следования кортежа из Софии на участке автодороги между городом Самоковым и селом Ковачевци. При взрыве никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители. Взрывное устройство взорвалось перед автомобилем из кортежа, при этом генпрокурор находился в одной из машин.